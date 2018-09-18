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Betül, abone oldu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte açtığı Kick Boks eğitimlerine devam eden Betül Zararsız, bu yıl ikinci kez altın madalya almanın sevincini yaşadı.

Betül, abone oldu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte açtığı Kick Boks eğitimlerine devam eden Betül Zararsız, bu yıl ikinci kez altın madalya almanın sevincini yaşadı.

18 Eylül 2018 Salı 07:00
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Betül, abone oldu

Bu yıl Temmuz ayı içerisinde Elazığ’da gerçekleştirilen, yaklaşık 5 bin sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı şampiyonada Betül Zararsız yıldızlarda, kardeşi Mustafa Kaan Zararsız da miniklerde Türkiye Şampiyonluğu turunu atıp, altın madalya kazanmıştı. Bu kez İzmir’de düzenlenen şampiyonaya katılan Betül Zararsız, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk turunu attı, altın madalya kazandı. İzmir’de düzenlenen iller arası Wushu müsabakaları oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Müsabakalarda Betül Zararsız, kilosunda birincili olarak, Yozgat’a döndü.

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