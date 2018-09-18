Betül, abone oldu

Bu yıl Temmuz ayı içerisinde Elazığ’da gerçekleştirilen, yaklaşık 5 bin sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı şampiyonada Betül Zararsız yıldızlarda, kardeşi Mustafa Kaan Zararsız da miniklerde Türkiye Şampiyonluğu turunu atıp, altın madalya kazanmıştı. Bu kez İzmir’de düzenlenen şampiyonaya katılan Betül Zararsız, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk turunu attı, altın madalya kazandı. İzmir’de düzenlenen iller arası Wushu müsabakaları oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Müsabakalarda Betül Zararsız, kilosunda birincili olarak, Yozgat’a döndü.