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Beşiktaşlılardan ziyaret

HEMŞERİMİZ Avukat İlhan Şevki Masarifoğlu’nun başkanlığını yaptığı Beşiktaşlı Hukukçular Derneği üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Beşiktaşlılardan ziyaret

HEMŞERİMİZ Avukat İlhan Şevki Masarifoğlu’nun başkanlığını yaptığı Beşiktaşlı Hukukçular Derneği üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Beşiktaşlılardan ziyaret

Masarifoğlu, Belediye Başkanı Yavaş’a derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Masarrifoğlu, derneğin Ankara’da bu yıl resmi olarak kurulduğunu hatırlatarak, hukukun üstünlüğünün artık hayatın her alanında öneminin, değerinin arttığını söyledi. Masarrifoğlu, ‘Beşiktaş’ımızın hak ettiği yerine ve değerine kavuşması için Beşiktaş’a gönül vermiş bir hukukçu ordusu ile Beşiktaş’ımıza öncelikle hukuki alanda destek vermek bizim en öncelikli görevimiz, ödevimizdir. Bu bilinçle yola çıkan derneğimiz üyeleri, hukuki alanda olduğu gibi sosyal ve kültürel alanlarda da Beşiktaş’a katkı sağlamak, ülkede ve ülke dışında Beşiktaşlılık duruşu, felsefesini yaymak, Beşiktaş sevgisini, aşkını ulaşabildiği her yere ulaştırmak amacındadır’ dedi. 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Başkan Masarrifoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin şahsında tüm Beşiktaş camiasını tebrik edip, başarı diledi.
 

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