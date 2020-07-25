BEN YOKUM!

UZUN yıllar Yozgatspor’da Antrenörlük ve teknik direktörlük yapan, ikinci ve üçüncü lig takımlarını çalıştıran Erhan Kayaaslan, Yozgatlı hocaların önünü açmak adına kendisinin Yozgatspor ile ilgili bir tasarrufunun bulunmadığını söyledi. Son zamanlarda Yozgatspor teknik direktörlük görevine Yozgatlı hocaların getirileceği ile ilgili paylaşımlar yapıldığını dile getiren Kayaaslan, ‘’Yozgatlı hocaların arasında benimde ismim geçiyor. Yozgatlı bir Antrenör ve Yozgatspor taraftarı olarak takımımızı her zaman dışardan desteklerim, ancak teknik adamlık konusunda diğer Yozgatlı hocaların da önünü açmak adına böyle bir düşüncem olmadığını paylaşmak istiyorum. İsmimin Yozgatspor ile geçmesi benim teknik adam olarak düşünülmem çok onur ve gurur verici bir durum. Beni Yozgatspor teknik direktörü olarak görmek isteyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve Yozgatspor ile alakalı böyle bir tasarrufumun bulunmadığını herkesin bilmesini istiyorum’’ dedi.