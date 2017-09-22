Belediyeden spor tesisi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’nde bulunan Toki Konutları yanında, verdikleri sözü yerine getirmek üzere hazırlanan spor tesisi projesini hayata geçirmeye yönelik çalışmaların başladığını söyledi. Bölgede planlanan spor tesisleri kapsamında, futbol ve çok amaçlı spor alanları ile park yapılacağını kaydeden Başkan Arslan, daha önce Kapalı Otopark üzerine halı saha spor tesisleri ile spor yapılabilmesi için spor aletlerinden oluşan bir tesis yaptıkları hatırlattı. Arslan, Sosyal Destek Programı tarafından da mali destek alınarak yapımına başlanılan 'Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı' ile ilgilmi çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Başkan Arslan, Şeyhosman Mahallesi'ndeki halı saha tesisinin yıkılarak, aynı bölgedeki İŞGEM binasının da bulunduğu alanı kapsayacak şekilde hazırlanan 'Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı' ile ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini, alan içerisinde halı saha tesisi ile yine spor aletlerinin bulunacağını ifade etti.

