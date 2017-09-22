Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104415
ALTIN
145.495
DOLAR
3.4860
STERLİN
4.7308
EURO
4.1821

Belediyeden spor tesisi

Yozgat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında başlattığı sportif tesis çalışmalarına bir yenisini eklemek üzere kolları sıvadı

Belediyeden spor tesisi

Yozgat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında başlattığı sportif tesis çalışmalarına bir yenisini eklemek üzere kolları sıvadı

22 Eylül 2017 Cuma 07:05
139 Okunma
Belediyeden spor tesisi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’nde bulunan Toki Konutları yanında, verdikleri sözü yerine getirmek üzere hazırlanan spor tesisi projesini hayata geçirmeye yönelik çalışmaların başladığını söyledi. Bölgede planlanan spor tesisleri kapsamında, futbol ve çok amaçlı spor alanları ile park yapılacağını kaydeden Başkan Arslan, daha önce Kapalı Otopark üzerine halı saha spor tesisleri ile spor yapılabilmesi için spor aletlerinden oluşan bir tesis yaptıkları hatırlattı. Arslan, Sosyal Destek Programı tarafından da mali destek alınarak yapımına başlanılan 'Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı' ile ilgilmi çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Başkan Arslan, Şeyhosman Mahallesi'ndeki halı saha tesisinin yıkılarak, aynı bölgedeki İŞGEM binasının da bulunduğu alanı kapsayacak şekilde hazırlanan 'Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı' ile ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini, alan içerisinde halı saha tesisi ile yine spor aletlerinin bulunacağını ifade etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bu takım Bozok’a yakışır
Bu takım Bozok’a yakışır
Sarıkaya sahaya indi
Sarıkaya sahaya indi
Ceyhan’a tecrübeli kaleci
Ceyhan’a tecrübeli kaleci
Çalışmalar sürüyor!
Çalışmalar sürüyor!
Hazırlıklar tamam!
Hazırlıklar tamam!
Yozgatspor’da Yavuz dönemi
Yozgatspor’da Yavuz dönemi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim