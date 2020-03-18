Belediye arayı açıyor

Yozgat SHÇEKspor, Kale Gençlikspor ve Sırçalı Belediyespor takımlarının yer aldığı B Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor genç oyunculardan kurulu kadrosu ile şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Ligde çıktığı bütün müsabakaları kazanan ve 3 maçta rakip filelere 9 gol gönderen Yozgat Belediyesi Bozokspor kalesinde hiç gol görmedi. Genç oyuncular ile mücadele ettiği İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynadığı futbol ile göz dolduran Yozgat Belediyesi Bozokspor şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. En yakın takipçilerine 6 puan fark atan Yozgat Belediyesi Bozokspor, bu hafta sonu oynayacağı Kale Gençlikspor müsabakasını kazanması durumunda Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmeyi ligin bitimine iki hafta kala büyük ölçüde garantileyecek.