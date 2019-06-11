Bektaş’tan teşekkür

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, daha önce Federasyonlarına üye tüm kulüp temsilcilerinin katılımı ile birlik ve beraberlik yemeği düzenlediklerini hatırlattı. Bu birlik ve beraberlik yemeğinde bütün spor camiasının birer dikili fidanı olacağı yönünde bir söz verdiğini vurgulayan Bektaş, ‘’Allah’a çok Şükürler olsun ki, verdiğimiz bu sözü Ramazan Bayramı öncesinde tuttuk ve bir hatıra ormanı oluşturduk. Hatıra ormanımıza Yozgat sporunun yetiştirdiği hem oyunculuğu ile hem karakteri ve davranışları ile örnek bir sporcu olan ve aramızdan genç yaşta ayrılan rahmetli Alpaslan Bacanlı kardeşimizin ismini verdik. Bu hatıra ormanını oluşturmamıza bize imkan sağlayan, Başta Yozgat Valimiz Kadir Çakır, Vali Yardımcımız Şükrü Çakır, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Orman İşletme Müdürü Turgut Duran’a, Orman Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi ve Orman işletme şefi Ramazan Yılmaz ile Dursun Köse ve tüm orman işletme müdürlüğü ailesine teşekkür ediyorum’’ dedi.