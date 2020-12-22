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Beklenmedik mağlubiyet

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Bolu Belediyespor karşından beklemedikleri bir mağlubiyet aldıkları için üzgün.

22 Aralık 2020 Salı 00:18
Beklenmedik mağlubiyet

Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına dün yaptıkları antrenman ile başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Bolu Belediye müsabakasının özellikle ilk yarısında kötü bir oyun sergileyen sultanlar, Cumartesi günü oynadıkları müsabakada kendilerine yakışmayacak şekilde mücadele ettiklerini belirterek, özeleştiri de bulundular. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Bolu Belediyespor müsabakasında hedeflerinin galibiyet olduğunu ancak hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını ifade etti. Takım olarak beklentilerin altında mücadele gösterdiklerini belirten Atmaca, dün yaptıkları haftanın ilk antrenmanında maçın genel bir değerlendirmesini yaptıklarını vurguladı. Bolu Belediyespor’a müsabakayı kendi elleriyle verdiklerine değinen Atmaca, yapılan hatalar üzerinde duracaklarını kaydetti. Atmaca, ‘’Ligin en genç ve mütevazi kulüplerinden birisiyiz. Sezon başından bu yana aşamalar kaydettik. Takım kendini toparladı ve iyi bir noktaya geldi. Güçlü takımlara karşı iyi mücadeleler verdik. Bolu Belediye maçında da gerçekten kötü bir gün geçirdik. Oyuncularımızda son derece üzgün, ama lig uzun bir maraton, bu maçın telafisini yapacağımıza inanıyorum” dedi.

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Beklenmedik Mağlubiyet
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