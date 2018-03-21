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Bayanlar Hentbol takımı iddialı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Yozgat Hentbol bayan takımı, Ankara’da oynanacak Bayanlar 2’inci Ligi terfi müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

Bayanlar Hentbol takımı iddialı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Yozgat Hentbol bayan takımı, Ankara’da oynanacak Bayanlar 2’inci Ligi terfi müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Bayanlar Hentbol takımı iddialı

Yozgat ASP Gençlik ve Spor Kulübü’nün tecrübeli bayan sporcuları, bu sezon hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. Antrenör Enis Atmaca, terfi müsabakalarının 13-15 Nisan tarihleri arasında Ankara’da yapılacağını söyledi. Atmaca, ‘’Hedefimiz ikinci lige terfi etmektir. Bu lafla olmuyor. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu sezon hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz’’ dedi.

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