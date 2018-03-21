Bayanlar Hentbol takımı iddialı

Yozgat ASP Gençlik ve Spor Kulübü’nün tecrübeli bayan sporcuları, bu sezon hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. Antrenör Enis Atmaca, terfi müsabakalarının 13-15 Nisan tarihleri arasında Ankara’da yapılacağını söyledi. Atmaca, ‘’Hedefimiz ikinci lige terfi etmektir. Bu lafla olmuyor. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu sezon hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz’’ dedi.