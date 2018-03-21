Bayanlar Hentbol takımı iddialı

Yozgat ASP Gençlik ve Spor Kulübü’nün tecrübeli bayan sporcuları, bu sezon hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. Antrenör Enis Atmaca, terfi müsabakalarının 13-15 Nisan tarihleri arasında Ankara’da yapılacağını söyledi. Atmaca, ‘’Hedefimiz ikinci lige terfi etmektir. Bu lafla olmuyor. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu sezon hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz’’ dedi.
21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
3 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol