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Başyayla’dan Yozgatspor sözü

MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından önceki gün düzenlenen Diriliş Yozgat Konseri kapsamında Yozgat’a gelen ses sanatçısı Turgay Başyayla, Yozgatspor için bir moral gecesi düzenlenmesi durumunda destek amaçlı o geceye katılacağını söyledi.

Başyayla’dan Yozgatspor sözü

MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından önceki gün düzenlenen Diriliş Yozgat Konseri kapsamında Yozgat’a gelen ses sanatçısı Turgay Başyayla, Yozgatspor için bir moral gecesi düzenlenmesi durumunda destek amaçlı o geceye katılacağını söyledi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Başyayla’dan Yozgatspor sözü

24 Haziran Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Diriliş Konseri kapsamında Mustafa Ceceli, Turgay Başyayla ve Ahmet Coşkun konser vermek Yozgat’a geldi. Ahmet Coşkun ve Turgay Başyayla’nın konserinin ardından sahneye çıkan MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef, Turgay Başyayla’ya Yozgatspor forması ve Yozgatspor atkısı hediye etti. Sadef Başyayla’dan yeni sezonda Yozgatspor için düzenlenecek olan bir moral gecesinde kendisinin de yer almasını istedi. Ünlü sanatçı ve sunucu Turgay Başyayla ise Yozgatspor için geleceğini ve yapılması durumunda moral gecesine destek vereceğini ifade etti. 
SANATÇILARA YOZGATSPOR FORMASI
Öte yandan düzenlenen Diriliş Konserinde sahne alan Mustafa Ceceli, Turgay Başyayla ve Ahmet Coşkun’a Yozgatspor forması hediye edildi. Yozgatspor formasını üzerine giyen Mustafa Ceceli ise kendisini izlemeye gelen binlerce seyirci ile birlikte ‘Kırmızı siyah, şampiyon Yozgat’ tezahüratı yaptı.

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