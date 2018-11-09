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Basketçiler farkındalık yaratıyor

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan basketbol kurusuna devam eden minik öğrenciler yüzlerine taktıkları maske ile farkındalık yaratıyorlar.

Basketçiler farkındalık yaratıyor

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan basketbol kurusuna devam eden minik öğrenciler yüzlerine taktıkları maske ile farkındalık yaratıyorlar.

09 Kasım 2018 Cuma 07:49
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Basketçiler farkındalık yaratıyor

2-8 Kasım tarihleri Lösemi haftasında Lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sarıkayalı minik basketbolcular antrenmanlara maske takarak çıkıyorlar. Lösemili çocukların dışlanmaması, onlara sahip çıkılması noktasında onlara destek olduklarını söyleyen Sarıkayalı minik basketbolcular, yüzlerine maske takarak onların nasıl bir ruh halinde olduklarını anlamaya çalıştıklarını belirttiler. 

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Basketçiler Farkındalık Yaratıyor
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