Basketçiler farkındalık yaratıyor

2-8 Kasım tarihleri Lösemi haftasında Lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sarıkayalı minik basketbolcular antrenmanlara maske takarak çıkıyorlar. Lösemili çocukların dışlanmaması, onlara sahip çıkılması noktasında onlara destek olduklarını söyleyen Sarıkayalı minik basketbolcular, yüzlerine maske takarak onların nasıl bir ruh halinde olduklarını anlamaya çalıştıklarını belirttiler.