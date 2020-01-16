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Basketbol müsabakaları tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında gerçekleştirilen yıldız kız ve erkek basketbol müsabakaları tamamlandı.

Basketbol müsabakaları tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında gerçekleştirilen yıldız kız ve erkek basketbol müsabakaları tamamlandı.

16 Ocak 2020 Perşembe 03:16
Basketbol müsabakaları tamamlandı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalarda takımları il birincisi olabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda erkeklerde Fatma Temel Turhan Ortaokulu birinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Özel Yozgat Akademi Yeni Çizgi Ortaokulu üçüncü ve Yeniyapan İmam Hatip Ortaokulu da dördüncü oldu. Kızlarda ise, Özel Yozgat Akademi Yeni Çizgi Ortaokulu birinci olurken, Merkez Ortaokulu ikinci, TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu üçüncü ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile dördüncü oldu. Müsabakalar sonrasında düzenlenen kupa ve madalya töreninde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün ve Basketbol İl Temsilcisi ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun takımlara kupa ve madalyalarını verdi. Erkeklerde Fatma Temel Turhan Ortaokulu kızlarda ise Özel Yozgat Akademi Yeni Çizgi Ortaokulu Türkiye şampiyonası gurup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. 

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Müsabakaları Tamamlandı
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