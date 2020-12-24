Basketbol kurslarına devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlara basketbol seven öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Sporcuların ailelerinin de tribünlerden izlediği antrenmanlarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Sıcak bir aile ortamında gerçekleştirilen basketbol kursu öncesinde çocukların ve çocuklarını izlemeye gelen velilerin HES kodları ile birlikte ateşleri ölçülürken velilerin maske takmalarına dikkat etmeleri isteniyor.