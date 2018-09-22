Başkandan takıma moral

Sezon öncesi hazırlıklarına sıkı bir şekilde devam eden Akdağmadenispor’un antrenmanını ziyaret eden Başkan Coşgun, teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi. Ziyarette oyunculara kısa bir konuşma yapan Başkan Coşgun, ‘’Öncelikle yeni başlayacak olan sezonda tüm takım oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum. Sizler burada ilçemizi temsil ediyorsunuz. Ciddiyetle işinizi yaptığınız takdirde başarılı olmanız kaçınılmazdır. Belediye olarak spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Büyük emekler vererek çıktığınız bu yolda sizlere tekrardan başarılar diliyorum’’ dedi.