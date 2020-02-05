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Başkana sürpriz

DİVANLI Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara’ya sporcuları sürpriz doğum günü düzenlediler.

Başkana sürpriz

DİVANLI Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara’ya sporcuları sürpriz doğum günü düzenlediler.

05 Şubat 2020 Çarşamba 03:49
Başkana sürpriz

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele edecek olan Divanlı Gençlerbirliği için Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilen moral gecesinde futbolcular Kulüp Başkanı Lütvi Kara sürpriz doğum günü düzenlediler. Futbolcuları için moral gecesi düzenleyen Kulüp Başkanı Lütvi Kara için sporcularda sürpriz yaparak hazırlattıkları yaş pastayı Başkan Kara’nın yanına getirdiler. İyi ki Doğdun tezahüratları eşliğinde yaş pastanın üzerindeki mumları üfleyen Kulüp Başkanı Lütvi Kara, kendisine yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı. Oyuncuları ve teknik ekibine teşekkür eden Kara, böyle bir sürprizi hiç beklemediğini söyledi. Kendinin 18 yaşına girdiğini iddia eden Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, 52 yaşına bastı. 

Anahtar Kelimeler:
Başkana Sürpriz
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