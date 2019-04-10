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Başkan, takımı konuk etti

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Kayseri’de yapılan Efeler Ligi’ne terfi birinci etap müsabakalarını geçerek, final grubuna yükselen Sorgun Belediyespor Voleybol takımını makamında kabul etti.

Başkan, takımı konuk etti

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Kayseri’de yapılan Efeler Ligi’ne terfi birinci etap müsabakalarını geçerek, final grubuna yükselen Sorgun Belediyespor Voleybol takımını makamında kabul etti.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Başkan, takımı konuk etti

Başkan Ekinci, Efeler Ligi yolunda ilerlerken, takımıma maddi manevi destek olmaya devam ettiklerini, 19-21 Nisan tarihlerinde Kayseri'de yapılacak olan final maçlarında da takımın yanında olacaklarını kaydetti. Başkan Ekinci, ‘’Sorgun'u her anlamda kalkındırmak için biz elimizden geleni yaparken, hemşerilerimizin de maçlara katılım sağlamasını, takımımız için moral ve motivasyon açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bizi yalnız bırakmayacağınıza, yanımızda olarak takımımızı desteklemenizi diliyorum. Takımımıza ziyaretlerinden dolayından teşekkür eder, çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum’’ dedi.
 

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