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Başkan da ödüllendirdi

BELARUS’ta gerçekleştirilen Ulusararası Pralimpik yüzme şampiyonasında 50 metrede gümüş, 100 metrede ise altın madalya kazanan Yozgat Ata Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rahmi Erkoç’u Kulüp Başkanı Yunus Bölükbaşı’da ödüllendirdi.

Başkan da ödüllendirdi

BELARUS’ta gerçekleştirilen Ulusararası Pralimpik yüzme şampiyonasında 50 metrede gümüş, 100 metrede ise altın madalya kazanan Yozgat Ata Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rahmi Erkoç’u Kulüp Başkanı Yunus Bölükbaşı’da ödüllendirdi.

04 Şubat 2020 Salı 03:49
Başkan da ödüllendirdi

 Bir çok branşta faaliyet gösteren ve bünyesinde bir çok sporcusu bulunduran Yozgat Ata Gençlik ve Spor Kulübü, milli takıma kazandırdığı sporcusu Rahmi Erkoç’un uluslararası arenada gösterdiği başarıya kulüp yönetimi de kayıtsız kalmadı. Başarılı sporcuyla bir araya gelen kulüp başkanı Yunus Bölükbaşı, sporcusunu göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutlarken, bazı hediyeler ile de ödüllendirdi. Yozgat Ata Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bölükbaşı, bünyelerinde Rahmi Erkoç dışında paralimpik başka sporcularında olduğunu söyledi. Rahmi Erkoç’un daha önce Türkiye şampiyonluklarının olduğunu hatırlatan Bölükbaşı, ‘’Rahmi kardeşimiz göstermiş olduğu performans ile paralimpik milli takımımıza da seçildi. Milli takımımız ile katıldığı turnuvada da büyük bir başarı örneği göstererek iki dalda hem gümüş hem de altın madalya kazandı. Ben sporcumuz Rahmi Erkoç’un canı gönülden kutluyorum. Başarılarının da devamını diliyorum. Sporcumuz milli takım ile şimdi başka bir turnuvaya katılacak ve burada göstereceği başarı ile paralimpik olimpiyatlarına katılmaya çalışacak. Ben Rahmi kardeşimizin bunu da başaracağına inanıyorum’’ dedi. Yozgat Ata Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Rahmi Erkoç ise, Kulüp Başkanı Yunus Bölükbaşı’na teşekkür ederek, kendisine her zaman destek olduklarını onların bu desteğini ise hem Türkiye’de hem de Uluslararası arenada elde ettiği başarılar ile boşa çıkarmadığının ifade etti. Hedefinin Paralimpik olimpiyatlarına katılarak orada da başarılı olmak olduğunu dile getiren Erkoç, çok çalıştığını, elinden geleni yaptığını ve hedeflerine ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi. 

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Başkan Da ödüllendirdi
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