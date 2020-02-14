Başarılı sporculara ödül

Sporcuları ayrı ayrı kabul eden Başkan Köse, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 81 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Muhammed Ali Eraslan, 90 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Hüseyin Can Susuz ve Okullar arası Kick Boks Turnuvası’nda Türkiye 1’incisi Betül Zararsız, Türkiye 3’üncüleri Buse Deniz, Salih Koçsoy’a hediyelerini takdim eden Köse başarılı sporcuları tebrik etti. Köse, “Hepsi bir birinden kıymetli sporcularımız elde ettikleri başarılar ile bizleri ziyadesiyle mutlu ettiler. Biz Yozgat’ımızın çocuklarının spor yapmasını başarılar elde etmesini arzu ediyoruz’’ dedi.