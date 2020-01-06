Badminton müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton grup müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Sporcular birbirlerini yenebilmek adına ellerinden geleni yaparken, Kızlar A Gurubunda Niğde, B Grubunda Nevşehir, C Grubunda ise Ankara takımı birinci oldu. Erkeklerde A Grubunda Ankara, B Grubunda Kayseri, C Grubunda ise Konya takımı birinci oldu. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar bir üst tura çıkma hakkı elde edildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün tarafından madalyaları verildi. Akgün, müsabakalara katılan tüm sporcu, antrenör ve idarecileri tebrik ederek, dereceye giren ekiplere yarı final müsabakalarında başarılar diledi.