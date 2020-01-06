Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113684
ALTIN
302.421
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8133
EURO
6.6697

Badminton müsabakaları tamamlandı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde Kısa Adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar ile tamamlandı.

Badminton müsabakaları tamamlandı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde Kısa Adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar ile tamamlandı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:11
Badminton müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton grup müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Sporcular birbirlerini yenebilmek adına ellerinden geleni yaparken, Kızlar A Gurubunda Niğde, B Grubunda Nevşehir, C Grubunda ise Ankara takımı birinci oldu. Erkeklerde A Grubunda Ankara, B Grubunda Kayseri, C Grubunda ise Konya takımı birinci oldu. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar bir üst tura çıkma hakkı elde edildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Akgün tarafından madalyaları verildi. Akgün, müsabakalara katılan tüm sporcu, antrenör ve idarecileri tebrik ederek, dereceye giren ekiplere yarı final müsabakalarında başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Badminton Müsabakaları Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAZIRLIKLARA DEVAM
HAZIRLIKLARA DEVAM
Play-Off takımları net gibi
Play-Off takımları net gibi
Tekvandoda Sorgun farkı
Tekvandoda Sorgun farkı
Sorgun’un hedefi play-off
Sorgun’un hedefi play-off
Tekvando kursuna devam
Tekvando kursuna devam
Futbolun şampiyonu Sorgun oldu
Futbolun şampiyonu Sorgun oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim