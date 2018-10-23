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B Grubunda heyecan başlıyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu müsabakaları 27 Ekim tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile start alacak.

B Grubunda heyecan başlıyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu müsabakaları 27 Ekim tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile start alacak.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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B Grubunda heyecan başlıyor

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, daha öncesi Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde A Grubunun startını vererek başlattıklarını hatırlattı. Bu hafta itibariyle B Grubu müsabakalarının da startını vereceklerini söyleyen Karakoç, ‘’A grubunda bugün ve yarın üçüncü hafta müsabakaları oynanacak. B grubunda ise 27 Ekim tarihinde müsabakalar oynanmaya başlanacak. B grubunda takım sayısının 8 olması ve Bölgesel Amatör Lig ile aynı dönemde lig bitimine ayarladıkları için B grubunun müsabakaları gecikmeli başladı. Bu haftadan itibaren B grubunda da müsabakalar oynanacak. Ben şimdiden bütün takımlarımıza başarılar dilerken, Fair-Play çerçevesinde müsabakaların oynanmasını diliyorum’’ dedi. 

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