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AYÇ Çeyrek final için sahaya çıkacak

OKUL sporları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen yıldız kızlar ve genç kızlar basketbol turnuvasında il birincisi olan Yozgat AYÇ Okulları grup müsabakalarında fırtına gibi esiyor.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:40
AYÇ Çeyrek final için sahaya çıkacak

Yıldız kızlarda Amasya’ya giden Yozgat AYÇ okulları çıktıkları ilk müsabakada Amasya temsilcisini farklı yenerek ilk günden grupta liderlik koltuğuna kuruldu. Bugün Sivas temsilcisi ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat ekibi güçlü rakibini yenmesi durumunda grup müsabakalarında bir üst tura yükselen taraf olacak. Öte yandan genç kızlar kategorisinde Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Basketbol grup müsabakalarına katılan Yozgat AYÇ okulları ilk müsabakasını Ordu takımına karşı kaybetmesine karşılık çıktığı ikinci müsabakada Tokat takımını farklı yenerek Ordu müsabakasını telafi etti. Bugün Sivas temsilcisi ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat AYÇ Okulları bu müsabakayı da kazanmaları durumunda genç kızlarda da bir üst tura çıkan taraf olacak. 

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