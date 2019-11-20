Avrupa’da temsil edecek

Yozgatlı başarılı yüzücü Rahmi Ersoy16-17 Kasım tarihlerinde Isparta'da düzenlenen Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye yüzme şampiyonası ve milli takım seçmelerine Yozgat’ı temsilen katıldı. Burada 100 metre kelebek stilinde 1.31.72’lik derecesiyle altın madalya kazanıp Avrupa barajını geçen Rahmi Ersoy, Avrupa Ulusal yüzme yarışlarına katılmaya hak kazandı. Diğer 5 ayrı yarışmada da gümüş ve bronz madalyalar alma başarısı gösteren Rahmi Ersoy yaklaşık 2 senelik bir yüzme geçmişinin olduğunu söyledi. Hocalarının nezaretinde çok sıkı bir şekilde yarışlara hazırlandığını dile getiren Ersoy, ‘’Ülkemizi ve Yozgat'ı yurtiçinde ve yurtdışında en iyi şekilde temsil edeceğim ve tüm Yozgat halkından destek bekliyorum’’ dedi. Sporcunun antrenörleri İlker Sefa Onuş ve Hanifi Yıkılmaz ise Rahmi’nin gerçekten çok yetenekli çalışma azmi yüksek bir sporcu olduğunu vurgulayarak, ‘’Belarus’ta düzenlenecek olan Avrupa Ulusal yüzme yarışlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz ve madalyayla ülkemize gelmek için tüm gücümüzle çalışacağız’’ dediler.

