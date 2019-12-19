AVANTAJINI KORUDU

Hedefini bu sezon Bölgesel Amatör Ligi olarak belirleyen Boğazlıyan Şekerspor, son haftalarda üst üste aldığı galibiyetler ile puan cetvelinde 3’üncü sıraya yükselmişti. En yakın takipçisine 4 puan fark açan Boğazlıyan temsilcisi, ligin ilk yarısında mağlup olduğu Yerköyspor’u da yenerek hem ilk yarıdaki müsabakanın rövanşını aldı, hem de Play-Off için avantajını korudu. Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, ligin ilk yarısında mağlup oldukları Yerköyspor’dan rövanşı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Aldıkları bu galibiyet ile Play-Off yolundaki avantajlarını da koruduklarını dile getiren başarılı Antrenör, ‘’Boğazlıyan Şekerspor olarak her sene hedefimizi yüksek tutuyoruz ancak bazı şansızlıklar nedeniyle bu hedeften uzaklaşıyorduk. Ancak bu sezon işi biraz daha sıkı tutuyoruz. Hedefimiz Bölgesel Amatör Ligi çıkmak. Bu hedef içinde önce bulunduğumuz grubu ilk üç sırada bitirmemiz gerekiyor. Bunun içinde takım olarak elimizden geleni yapıyoruz ve topladığımız puanlar ile de şuanda grupta üçüncü sıraya yerleştik. En yakın takipçimize de 4 puan fark attık. Kalan haftalarda da puan kaybetmek istemiyoruz ve ligin sonuna kadar rakiplerimizi yenerek Play-Off’lara kalmak istiyoruz. Play-Off’lara çıkmamız durumunda da Play-Off’ları da lider olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Ligi için baraj maçı oynamak istiyoruz’’ dedi.