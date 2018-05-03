ATLETLER GURURLANDIRDI

Oldukça çekişmeli geçen Atletizm müsabakalarında yüksek atlamada Songül Suntay birinci olurken cirit atmada ise dördüncü oldu. Mehmet Emin Ergün 300 metrede koşuda üçüncü olurken, Uzun atlamada ise dördüncü oldu. Dilber Demir bin 500 metre koşuda üçüncü olurken, Esra Erciyas ise 100 metre koşuda dördüncü olma başarısını gösterdi. Atletzm yarışmalarında derece elde eden Yozgatlı sporcular Denizli’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi finalinde Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandılar.