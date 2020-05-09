ASKF’den maske desteği

üm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle tibbi maskeler fahiş fiyatlar üzerinden satılmaya başlanmıştı. Türkiye’de maske satışının yasaklanmasının ardından Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tedarik ettiği maskeleri kulüplere dağıtmaya başladı. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’nin de Korona Virüsü nedeniyle zor günlerden geçtiğini söyledi. Bu zor günleri en kısa zamanda atlatacaklarına inandıklarını dile getiren Bektaş, ‘’Korona Virüsü nedeniyle alt yapı liglerimiz iptal edilirken, normal liglerimiz ise ertelenmişti. Evinde kalan kulüplerimizin yönetici ve futbolcularına bir nebze olsun destek olmak ve her zaman onların yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla temin ettiğimiz maskeleri 24 amatör spor kulübüne dağıtımına başladık. Yaklaşık bin 500 civarındaki temin ettiğimiz maskeyi birçok kulübümüze verdik. Diğer kulüplerimize de dağıtmaya devam ediyoruz’’ dedi.