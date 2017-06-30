ASKF Genel Kurulda!

Genel kurul toplantısında mevcut başkan Hakan Bektaş seçimlere tek aday olarak girecek. Genel kurulda ayrıca amatör takımların sorunları ve beklentiler de masaya yatırılacak.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu kongre çalışmaları bugün tamamlanacak. Yozgat ASKF’de iki dönemdir başkanlığı sürdüren Bektaş, spor camiasını genel kurula davet etti.

ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta sporun gelişmesi ve arzulanan seviyeye gelmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kulüp sayısının artırılması için yoğun gayret içerisinde olduklarına değinen Bektaş, futbolun yanı sıra salon sporlarına da önem verdiklerini ifade etti.

Bektaş, yapılacak olan kongrede tekrar mevcut yönetimle ve yeni katılacak arkadaşlarla koca ve büyük bir aile olarak kimseyi kırmadan ve incitmeden tekrar burada bir dönem daha görev yapmanın arzusu içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

