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Artık Jandarma'da statta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Yozgatspor'un ligde oynayacağı müsabakalarda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte artık Jandarma ekipleri de görev yapacak.

Artık Jandarma'da statta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Yozgatspor'un ligde oynayacağı müsabakalarda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte artık Jandarma ekipleri de görev yapacak.

11 Eylül 2017 Pazartesi 07:00
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Artık Jandarma'da statta

Yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk defa geçtiğimiz yıl Yozgatspor'un oynadığı bir lig müsabakasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte görev alan Jandarma ekipleri artık bütün müsabakalarda güvenlik önlemi alacak. 
Yozgatspor'un 2'inci ligde oynadığı müsabakalarda görev yapan, daha sonra Süperli ve peşinden gelen diğer liglerde sahaya gelmeyen Jandarma ekipleri yıllar sonra tekrar güvenlik için stattaki yerini alıyor. Bu sezon Yozgatspor'un kendi sanasında oynadığı ilk resmi müsabaka olan Zaraat Türkiye Kupasındaki Çorum Belediyespor maçında görev yapan Jandarma ekipleri, her maçata stattaki yerini alacakları öğrenildi. Çorum Belediyespor müsabakasında Kapalı tribünün sol tarafında güvenlik önlemi alarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yardımcı olan Jandarma ekipleri, olası stat olaylarında da emniyet ekiplerine destek verecek.
 

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