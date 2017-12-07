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-Antrenör futbolcu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele veren Çayıralan Esnafspor, bu sezon ligde zor günler geçiriyor.

-Antrenör futbolcu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele veren Çayıralan Esnafspor, bu sezon ligde zor günler geçiriyor.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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-Antrenör futbolcu

Bugüne kadar oynadığı karşılaşmalardan sadece 6 puan toplayıp, düşme hattının bir üst basamağında yer alan Çayıralan Esnafspor, Çamlıkspor karşısında aldığı yenilginin ardından, önümüzdeki hafta sonunda Sorgun deplasmanında liderle yapacağı maça hazırlanıyor.
Takımı çalıştırıp, kaptanlık pazubantını da taşıyan tecrübeli oyuncu Tuncay Varol, gençlerden oluşan bir kadroya sahip olduklarını, gençlere hem saha içerisinde hem de saha dışında ağabeylik yaptığını söyledi.
Tuncay Varol, ‘’Gençlerden oluşan kadromuza tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. Kolay olmuyor. 6 puanla ligin alt sırasındayız.
Her maçımıza kazanmak veya puan alabilmek için çıkıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta sonu da deplasmanda lider Sorgun Belediyespor ile karşılaşacağız. Bu maçtan puan çıkartmak istiyoruz’’ diye konuştu.

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