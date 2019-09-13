Ankara Tayfa konuk etti

Önceki gün Ankara Çubuk Stadında Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakasında TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, kendisi ile aynı grupta yer alan Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip, Altındağ Belediyespor’u Osman Paşa ve Kasım’ın attığı goller ile 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupasında üçüncü tura yükselmeyi bildi. Ankara Çubuk Stadında oynanan müsabaka sonrasında Yozgatspor’u desteklemeye gelen Yozgatspor Ankara Tayfa Taraftar grubu ile Yozgatsporlu oyuncular bir araya geldiler. Maç sonrasında hatıra fotoğrafı çektiren Yozgatsporlu oyuncular ile taraftarlar daha sonra birlikte yemek yediler. Yozgatsporlu oyunculara moral ve destek veren Yozgatspor taraftarları Pazar günü oynanacak olan Karacabey Belediyespor müsabakasında da takımlarını yalnız bırakmayacaklarını söylediler.