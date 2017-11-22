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Amatörler kaldığı yerden

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilk yarı perdesinin kapanmasının ardından ikinci yarı müsabakalarının ara vermeden devam edeceği belirtildi.

Amatörler kaldığı yerden

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilk yarı perdesinin kapanmasının ardından ikinci yarı müsabakalarının ara vermeden devam edeceği belirtildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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Amatörler kaldığı yerden

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Amatör Küme A ve B Grubunda müsabakaların hafta sonunda oynanacak karşılaşmalarla devam edeceğini, ikinci devre öncesinde ara verilmeyeceğini söyledi.
Karakoç, lig müsabakalarının 31 Aralık 2017 tarihinde tamamlanacağını hatırlatarak,
‘’Bu tarihte oynanacak müsabakalarla ilk dönem maçları tamamlanacak, gruplarında ilk üçe giren toplamda 6 takım play-off müsabakaları oynayacak. Son sırada yer alan takımlar ise bir alt kümeye düşecek. Play-Off müsabakaları öncesinde yapacağımız toplantıda, takımların da kabul etmeleri, federasyonunda onaylaması halinde lige bir süre ara verebiliriz. Lig müsabakalarını Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarından önce tamamlamak istiyoruz’’ dedi.

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