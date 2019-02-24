Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307

Amatörde Play-Off HAFTASONU BAŞLIYOR

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar sonunda tamamlanmıştı.

Amatörde Play-Off HAFTASONU BAŞLIYOR

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar sonunda tamamlanmıştı.

24 Şubat 2019 Pazar 21:02
11 Okunma
Amatörde Play-Off HAFTASONU BAŞLIYOR

Lig sonunda Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Yozgat İl Özel İdarespor ve Sarıkaya Belediyespor Play-Off’lara yükselme başarısı gösterirken, Yemenoğlu Bozokspor ile Boğazlıyan Sağlıkspor ise küme düşmüşlerdi. Hafta içerisinde yapılan toplantı ile Play-Off grubu fikstürü çekildi ve ligin başlama tarihi 2 Mart olarak belirlendi. Bu hafta Amatörde müsabaka oynanmazken önümüzdeki hafta amatörde Play-Off heyecanı başlayacak. Dört takım şampiyonluk için kıyasıya bir yarışın içerisine gireceği Play-Off müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Grubu lider tamamlayan takım Yozgat şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Ligin kapısını aralayacak. Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor’un şampiyon olması ve bir üst lige çıkması durumunda amatör lig şampiyonu olan takım Bölgesel Amatör Lige yüksel hakkı kazanacak. Yozgatspor’un şampiyon olup bir üst lige çıkamama durumunda ise Yozgat Bölgesel Amatör Ligi’nde iki takım ile temsil edilecek. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
RAKiP YOK!
RAKiP YOK!
Çifte sevinç yaşadık
Çifte sevinç yaşadık
Malatya'ya set yok
Malatya'ya set yok
Burası Basın tribünü
Burası Basın tribünü
TARAFTARDAN TAM DESTEK
TARAFTARDAN TAM DESTEK
BOZOK, GENÇLERi DENEDi
BOZOK, GENÇLERi DENEDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim