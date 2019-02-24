Amatörde Play-Off HAFTASONU BAŞLIYOR

Lig sonunda Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Yozgat İl Özel İdarespor ve Sarıkaya Belediyespor Play-Off’lara yükselme başarısı gösterirken, Yemenoğlu Bozokspor ile Boğazlıyan Sağlıkspor ise küme düşmüşlerdi. Hafta içerisinde yapılan toplantı ile Play-Off grubu fikstürü çekildi ve ligin başlama tarihi 2 Mart olarak belirlendi. Bu hafta Amatörde müsabaka oynanmazken önümüzdeki hafta amatörde Play-Off heyecanı başlayacak. Dört takım şampiyonluk için kıyasıya bir yarışın içerisine gireceği Play-Off müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Grubu lider tamamlayan takım Yozgat şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Ligin kapısını aralayacak. Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor’un şampiyon olması ve bir üst lige çıkması durumunda amatör lig şampiyonu olan takım Bölgesel Amatör Lige yüksel hakkı kazanacak. Yozgatspor’un şampiyon olup bir üst lige çıkamama durumunda ise Yozgat Bölgesel Amatör Ligi’nde iki takım ile temsil edilecek.