Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542

Amatörde kümede kalma yarışı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda küme düşecek olan takım yarın Çayıralan’da oynanacak olan müsabaka sonrasında belli olacak.

Amatörde kümede kalma yarışı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda küme düşecek olan takım yarın Çayıralan’da oynanacak olan müsabaka sonrasında belli olacak.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
12 Okunma
Amatörde kümede kalma yarışı

Play-Off’a çıkan takımların geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar sonunda belirlendiği Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde B Grubunda kümede kalacak olan takım yarın belli olacak. B Grubunda aynı puana sahip Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Sağlıkspor yarın Çayıralan ilçe stadında karşı karşıya gelecek. İkili averaj nedeni ile Çayıralan Esnafspor’un avantajlı olduğu müsabakada Boğazlıyan Sağlıkspor’un sahadan üç puan ile ayrılmaktan başka şansı bulunmuyor. Müsabaka Çayıralan Esnafspor’un galibiyeti veya berabere bitmesi durumunda Boğazlıyan Sağlıkspor İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne düşecek. Boğazlıyan temsilcisinin kazanması durumunda ise bu kez düşen takım Çayıralan Esnafspor olacak. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun ve Yozgat'ın Temsilcileri şampiyon
Sorgun ve Yozgat'ın Temsilcileri şampiyon
Yozgatspor dinleniyor
Yozgatspor dinleniyor
Kızlar Amasya’yı bekliyor
Kızlar Amasya’yı bekliyor
BOZOK SPOR ZORLU MAÇA HAZIR
BOZOK SPOR ZORLU MAÇA HAZIR
Engelliler Samsun’u bekliyor
Engelliler Samsun’u bekliyor
Sorgun lidere konuk oluyor
Sorgun lidere konuk oluyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim