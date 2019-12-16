Amatör şekillenmeye başladı

A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Çiğdemlispor’u 4-1 mağlup ederken, Çamlıkspor ise konuk ettiği Akdağmadenispor’a 4-2 mağlup. Akdağmadenispor aldığı bu galibiyet ile puan cetvelinde de ikinci sıraya yükseldi. Paşaköy Gençlikspor ise konuk ettiği Play-Off mücadelesi veren Çekerek Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Paşaköy Gençlikspor aldığı bu galibiyet ile ligdeki ilk puanını da almış oldu. B Grubunda ise lider Divanlı Gençlerbirliği Sorgun Gençlikspor’u deplasmanda 6-1 mağlup ederken, Tuzkayaspor ise rakibi Sarayspor sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen kazandı. Play-Off mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor bir başka Play-Off mücadelesi veren Yerköyspor’u 3-1 mağlup ederek rakibinin Play-Off umutlarını da tüketti. Sarıkaya Belediyespor ise deplasmanda Şefaatlispor’u 4-0 mağlup ederek Play-Off şansını sürdürdü.