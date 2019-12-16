Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110477
ALTIN
275.300
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7617
EURO
6.4759

Amatör şekillenmeye başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde hafta sonu oynanan müsabakalar ile 10’uncu hafta geride kalırken, Play-Off yarışı veren takımlar da bir bir yarıştan kopmaya başladı.

Amatör şekillenmeye başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde hafta sonu oynanan müsabakalar ile 10’uncu hafta geride kalırken, Play-Off yarışı veren takımlar da bir bir yarıştan kopmaya başladı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Amatör şekillenmeye başladı

A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Çiğdemlispor’u 4-1 mağlup ederken, Çamlıkspor ise konuk ettiği Akdağmadenispor’a 4-2 mağlup. Akdağmadenispor aldığı bu galibiyet ile puan cetvelinde de ikinci sıraya yükseldi. Paşaköy Gençlikspor ise konuk ettiği Play-Off mücadelesi veren Çekerek Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Paşaköy Gençlikspor aldığı bu galibiyet ile ligdeki ilk puanını da almış oldu. B Grubunda ise lider Divanlı Gençlerbirliği Sorgun Gençlikspor’u deplasmanda 6-1 mağlup ederken, Tuzkayaspor ise rakibi Sarayspor sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen kazandı. Play-Off mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor bir başka Play-Off mücadelesi veren Yerköyspor’u 3-1 mağlup ederek rakibinin Play-Off umutlarını da tüketti. Sarıkaya Belediyespor ise deplasmanda Şefaatlispor’u 4-0 mağlup ederek Play-Off şansını sürdürdü. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT TEK PUANLA KAPATTI
YOZGAT TEK PUANLA KAPATTI
Sorgun liderin havasını aldı
Sorgun liderin havasını aldı
Yozgat’tan destek
Yozgat’tan destek
Aile ve velilere eğitim
Aile ve velilere eğitim
Köyde veli toplantısı
Köyde veli toplantısı
DEVRE TAMAMLANIYOR
DEVRE TAMAMLANIYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim