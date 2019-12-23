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Amatör nefes kesiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda 11’inci hafta Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile geride kalırken, alınan sonuçlar sonunda Play-Off yarışı da nefes kesmeye başladı.

Amatör nefes kesiyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda 11’inci hafta Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile geride kalırken, alınan sonuçlar sonunda Play-Off yarışı da nefes kesmeye başladı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Amatör nefes kesiyor

A Grubunda Akdağmadenispor konuk ettiği Yerköy Köseli Bağlarbaşıspor ile 1-1 berabere kaldı. Çekerek Belediyespor’un ise Çamlıkspor’a 2-1 yenilmesiyle bu grupta Play-Off yarışı da iyice kızıştı. Kümede kalma mücadelesi veren Çiğdemlispor ile Paşaköy Gençlikspor müsabakasında ise Çiğdemlispor rakibini 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’u 4-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Tuzkayaspor ise Yerköyspor’u deplasmanda 6-2 yendi. Play-Off mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederken, Şefaatlispor ise Sarayspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle bu müsabakayı 3-0 hükmen kazandı. 

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Amatör Nefes Kesiyor
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