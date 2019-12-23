Amatör nefes kesiyor

A Grubunda Akdağmadenispor konuk ettiği Yerköy Köseli Bağlarbaşıspor ile 1-1 berabere kaldı. Çekerek Belediyespor’un ise Çamlıkspor’a 2-1 yenilmesiyle bu grupta Play-Off yarışı da iyice kızıştı. Kümede kalma mücadelesi veren Çiğdemlispor ile Paşaköy Gençlikspor müsabakasında ise Çiğdemlispor rakibini 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’u 4-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Tuzkayaspor ise Yerköyspor’u deplasmanda 6-2 yendi. Play-Off mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederken, Şefaatlispor ise Sarayspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle bu müsabakayı 3-0 hükmen kazandı.