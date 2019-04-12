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Amatör Küme başlıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile start alacak.

Amatör Küme başlıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile start alacak.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Amatör Küme başlıyor

Daha önce yapılan ve Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri birimi tarafından iptal edilen İkinci Amatör Küme Futbol Ligi yeni çekilen kuralar sonucunda bu hafta sonu başlayacak. Bişekspor, Yozgat Divanlı Gençlerbirliği, Çandırspor, Sarayspor, SHÇEKspor, Saraykentspor takımlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan lig İkinci Amatör Küme Futbol Ligi tek grup halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak. İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükseleceği ligde yarın Bişekspor SHÇEKSpor karış karşıya gelirken, 14 Nisanda ise Yozgat Divanlı Gençlerbirliği ile Saraykentspor, Çandırspor ile de Sarayspor karşılaşacaklar. 

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