AMATÖR KALDIK

Mucur stadında oynanan müsabakada rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk devresini güçlü rakibi karşısında 0-0 berabere tamamladı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçildi. Yozgatspor zirve için, Mucur Yabanlıspor ise kümede kalabilmek adına üç puan için mücadele etti. İlk yarısı oldukça çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor oyuna ağırlığını koydu. 76’ıncı dakikada Seyit Eren Çelik ile bulduğu golle rakibi karşısında 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı ekip, 84’üncü dakikada İlyas Kaan Eker’in ayağından bulduğu golle skoru 2-0’a taşıdı. Doksan dakika sonunda başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrılarak puanını 33’e yükseltti.

OSMANCIK’TAN GELEN

HABER İLE YIKILDI

Ligi Mucur Yabanlıspor karşısında aldığı üç puan ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yendikten sonra Osmancık’tan gelecek olan haberi beklemeye koyuldu. Osmancık Belediyespor ile Ankara TKİspor arasında oynanan müsabakanın ilk devresi Ankara TKİspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Osmancık Belediyespor bulduğu golle skoru 1-1 getirdi. Doksan dakika bu skor ile tamamlanınca Ankara TKİspor puanını 33’e yükseltti ve sezonu grup lideri olarak tamamladı. Yozgatspor ile aynı puana sahip olan Ankara TKİspor hem ikili averajda hem de genel averajda Yozgatspor’dan üstün olduğu için sezonu lider tamamlayarak Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakalarına kalma şansı elde etti. Yozgatspor ise sezonu ikinci sırada tamamlarken, önümüzdeki sezon da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.