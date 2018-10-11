Amasya’ya hazırlıklarına devam

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, Amasyaspor ile oynayacakları müsabakaya ara vermeden hazırlandıklarını söyledi. Takımının ilk üç haftada aldığı galibiyet ile iyi bir hava yakaladığını dile getiren teknik direktör Baş, ‘’İlk üç haftada aldığımız 9 puan ile iyi bir çakış yakaladık, bu çıkışımızı Amasyaspor karşısında da sürdürmeyi planlıyoruz. Pazar günü taraftarlarımızın da desteğiyle güçlü rakibimizi Yozgat’tan puansız göndereceğimize inanıyorum’’ dedi.