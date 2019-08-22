AKSARAY, MESAiSi BAŞLADI

Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip günü çift antrenman yaparak geçirdi. Kulüp binası önünde bulanan antrenman sahasında çalışmalarını sürdüren Yozgatsporlu oyuncuların antrenmanda neşeli oldukları gözlemlendi. Aksaray Belediyespor ile oynayacakları maça yoğun bir şekilde hazırlanan Yozgatsporlu oyuncular, henüz tarihi belli olmayan maçta bu sezon ilk defa bir resmi müsabakada taraftarlarının karşısına çıkacakları için heyecanlı olduklarını söylediler.