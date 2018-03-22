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Akın ilkleri yaşadı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadelede eden Yozgat Bozokspor da devre arasında takıma katılan eski bir basketbolcu Akın, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakasında Hentbol hayatındaki ilkleri yaşadı.  

Akın ilkleri yaşadı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadelede eden Yozgat Bozokspor da devre arasında takıma katılan eski bir basketbolcu Akın, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakasında Hentbol hayatındaki ilkleri yaşadı.  

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Akın ilkleri yaşadı

Basketboldan sonra ilk defa Hentbol oynayan ve gün geçtikte bu spora ısınmaya başlayan Akın, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynanan müsabakada hentbol kariyerinin ilk golünü attı.
Müsabakada üst üste takımı adına üç sayı alan Akın, tribünlerden de büyük alkış aldı.
Hentbola alıştıktan sonra gelecekte çok iyi bir sporcu olacağının sinyallerini veren Akın, takımı için hem hücumda hem de savunmada vaz geçilmez bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor. 

Son Güncelleme: 21.03.2018 17:38
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