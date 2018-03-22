Akın ilkleri yaşadı

Basketboldan sonra ilk defa Hentbol oynayan ve gün geçtikte bu spora ısınmaya başlayan Akın, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynanan müsabakada hentbol kariyerinin ilk golünü attı.

Müsabakada üst üste takımı adına üç sayı alan Akın, tribünlerden de büyük alkış aldı.

Hentbola alıştıktan sonra gelecekte çok iyi bir sporcu olacağının sinyallerini veren Akın, takımı için hem hücumda hem de savunmada vaz geçilmez bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor.