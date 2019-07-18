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Akdağmadeni’nde Kros yarışları

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali 4'üncü günü Kros yarışlarıyla devam etti.

Akdağmadeni’nde Kros yarışları

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali 4'üncü günü Kros yarışlarıyla devam etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Akdağmadeni’nde Kros yarışları

Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlara yoğun katılım gösteren sporcular belirlenen güzergahta hem yarıştılar hem de eğlendiler. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın yarışlara katılan gençleri yalnız bırakmayarak yarışlar tamamlanana kadar meydan da gençlere destek oldu. Minikler kategorisin erkeklerde Kaya Duru birinci olurken, Hasan Hüseyin Özen ikinci, Ali Osman Akyürek ise üçüncü oldu. Kızlar kategorisinde ise Zeynep Begüm Kılıçkaya birincilik elde etti. Yıldızlar kategorisinde Burak Efe Karaman birinci, Mutlu Ersoy ikinci, Enes Can ise üçüncü oldu. Gençler kategorisinde Yusuf İşbilir birinci olurken, Hasan Can Aykaç ikinci, Emre Demirel oldu. Dereceye giren sporcuların ödülleri Cuma günü yapılacak olan törende verilecek.

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