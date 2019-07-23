Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101697
ALTIN
259.619
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0800
EURO
6.3650

Akdağmadeni’nde karakucak şampiyonası

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kültür ve Turizm Festivalinin son gününde karakucak şampiyonası yapıldı.

Akdağmadeni’nde karakucak şampiyonası

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kültür ve Turizm Festivalinin son gününde karakucak şampiyonası yapıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 00:00
43 Okunma
Akdağmadeni’nde karakucak şampiyonası

Çiçekli çayırında gerçekleştirilen karakucak yarışmalarına bir çok şampiyon milli güreşçiler katıldı. Çiçekli çayır mesire alanında düzenlenen organizasyonda vatandaşlara Akdağmadeni Salebi ve yemek ikramında bulunuldu. Birlik ve beraberliğin en güzel görüntülerinin sergilendiği şenlikte Avrupa Şampiyonu Ali Bönceoğlu, Dünya Şampiyonu Nazım Kara, Dünya Üçüncüsü Samet Özarslan, Karakucak Türkiye Şampiyonu Murat Sıcakcı , Dünya Üçüncüsü Muhammed Akdeniz ve Avrupa Şampiyonu Nebi Uzun'un yanı sıra 30, 40, 50, 60, 70, 80 kiloda yaklaşık 200 pehlivan güreş tuttular. Yapılan müsabakalar sonucunda birincisi düzenlenen Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali Karakucak güreşleri başpehlivanı Murat Özkan olurken ikincide Samet Özarslan oldu. Güreşçilerin yanı sıra Akdağmadeni Karakucak güreşleri güreş ağalığı içinde büyük bir mücadele sürdü. Yapılan arttırmalar sonucunda Fatih Yalçın güreş ağası oldu. Güreşler sonucunda Başpehlivan olan Murat Özkan'a madalyası Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından verildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Yaklaşık sekiz günden beri devam eden festivalimiz bugünden itibaren sonlanacaktır. İlk olmasına rağmen çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızla birlikte festivalimiz büyük bir ilgi gördü. Bundan sonra ki yıllarda da elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Festivalimize Avrupa’dan gelerek katılan çok değerli gurbetçi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca Festival süremiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef'e ve değerli protokolümüze şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulusan’ı ağırladılar
Ulusan’ı ağırladılar
Elemeler başladı
Elemeler başladı
Kombine satışları başladı
Kombine satışları başladı
Sorgun Belediyespor’dan anket
Sorgun Belediyespor’dan anket
Sorgun yola devam dedi
Sorgun yola devam dedi
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim