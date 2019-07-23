Akdağmadeni’nde karakucak şampiyonası

Çiçekli çayırında gerçekleştirilen karakucak yarışmalarına bir çok şampiyon milli güreşçiler katıldı. Çiçekli çayır mesire alanında düzenlenen organizasyonda vatandaşlara Akdağmadeni Salebi ve yemek ikramında bulunuldu. Birlik ve beraberliğin en güzel görüntülerinin sergilendiği şenlikte Avrupa Şampiyonu Ali Bönceoğlu, Dünya Şampiyonu Nazım Kara, Dünya Üçüncüsü Samet Özarslan, Karakucak Türkiye Şampiyonu Murat Sıcakcı , Dünya Üçüncüsü Muhammed Akdeniz ve Avrupa Şampiyonu Nebi Uzun'un yanı sıra 30, 40, 50, 60, 70, 80 kiloda yaklaşık 200 pehlivan güreş tuttular. Yapılan müsabakalar sonucunda birincisi düzenlenen Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali Karakucak güreşleri başpehlivanı Murat Özkan olurken ikincide Samet Özarslan oldu. Güreşçilerin yanı sıra Akdağmadeni Karakucak güreşleri güreş ağalığı içinde büyük bir mücadele sürdü. Yapılan arttırmalar sonucunda Fatih Yalçın güreş ağası oldu. Güreşler sonucunda Başpehlivan olan Murat Özkan'a madalyası Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından verildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Yaklaşık sekiz günden beri devam eden festivalimiz bugünden itibaren sonlanacaktır. İlk olmasına rağmen çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızla birlikte festivalimiz büyük bir ilgi gördü. Bundan sonra ki yıllarda da elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Festivalimize Avrupa’dan gelerek katılan çok değerli gurbetçi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca Festival süremiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef'e ve değerli protokolümüze şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum’’ dedi.