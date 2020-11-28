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Ağrı’nın konuğu Yozgatspor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün deplasmanda Ağrı 1970spor ile karşı karşıya gelecek.

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:09
Ağrı’nın konuğu Yozgatspor

Ligde kötü günler geçiren ve istediği sonuçları bir türlü alamayan kırmızı siyahlı ekip Ağrı 1970spor’u deplasmanda yenerek çıkış yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Ağrı 1970spor ile oynayacakları müsabakayı kazanmaktan başka şanslarının bulunmadığını söyledi. Ligde her takımın birbirini yenebilecek güce sahip olduğunu kendilerinin ise Ağrı 1970sporu yenmeleri durumunda devamının geleceğini dile getiren Tinel, ‘’Biz bir çıkış yakalamak istiyoruz. İnşallah Ağrı deplasmanından galibiyet ile ayrılarak hem şansızlığımızı kıracağız, hem moral bulacağız hem de kötü gidişata dur diyeceğiz. Yozgatspor’un hak ettiği yer burası değil, bunun bilincindeyiz ve bugün sahada elimizden gelenin en iyisin yapacağız’’ dedi.

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Ağrı’nın Konuğu Yozgatspor
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