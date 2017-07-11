Aferin buğra…

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi, bisiklet sporcusu 16 yaşındaki Buğra Eroğlu, 8-9 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılan ‘Uluslar arası MTBCO2 Bisiklet Yarışları’nda Yozgat’ı temsil etti.

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden 40 sporcunun katıldığı yarışmada 14’üncü olan Buğra, toplam 4 turdan oluşan yarışmanın ikinci turunda yarış alanında unutulan demir tabelaya 40 kilometre hızla çarpınca kolundan yaralandı. Hakemlerin yarışmadan çekilmesini teklif etmesine rağmen Buğra Eroğlu, kalan turları da tamamlayarak 14’üncü oldu.

Bağlıca Üniversitesi Kampusunda yapılan yarışmada her turun 4 buçuk kilometreden oluştuğunu belirten Buğra Eroğlu; “Yozgat’ı temsil etmek, yarışmayı tamamlamak için elimden geleni yaptım” dedi.

Eroğlu, yaralanmasına rağmen Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden toplam 40 bisiklet sporcusuna karşı mücadele ettiğini hatırlattı.

Zorlu parkurlardan oluşan yarışmanın çekişmeli geçtiğini belirten Eroğlu, şunları söyledi:

“Zorlu parkurlardan oluşan yarışmada yaralanmak beni biraz zorlasa da sonuna kadar yarışmayı tamamlamaya çalıştım. Kırmızı-siyahlı formamla katıldığım yarışmada Yozgat’a yarışmayı tamamlamış dönmek istedim, çok şükür bunu da gerçekleştirdim.”

Buğra Eroğlu, bir daha ki yarışlarda birinci olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.