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Ablalarını yalnız bırakmadılar

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını genç hentbolcular yalnız bırakmadı.

Ablalarını yalnız bırakmadılar

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını genç hentbolcular yalnız bırakmadı.

08 Kasım 2019 Cuma 04:04
Ablalarını yalnız bırakmadılar

Kırmızı siyahlı ekibin ligin ilk haftasında Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Salon’unda oynadığı Van Hentbolspor müsabakasında ablalarını tribünden destekleyen genç hentbolcular takımı ateşleyen güç oldular. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor alt yapısını oluşturan kız ve erkek sporcular, Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Salon’unda oynanan müsabakada 60 dakika boyunca tribünde ablalarını destekleyerek Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Van Hentbolspor’u 41-16 gibi farklı bir skor ile yenmelerine de tribünde katkı sağladılar. 

Anahtar Kelimeler:
Ablalarını Yalnız Bırakmadılar
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