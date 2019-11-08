Ablalarını yalnız bırakmadılar

Kırmızı siyahlı ekibin ligin ilk haftasında Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Salon’unda oynadığı Van Hentbolspor müsabakasında ablalarını tribünden destekleyen genç hentbolcular takımı ateşleyen güç oldular. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor alt yapısını oluşturan kız ve erkek sporcular, Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Salon’unda oynanan müsabakada 60 dakika boyunca tribünde ablalarını destekleyerek Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Van Hentbolspor’u 41-16 gibi farklı bir skor ile yenmelerine de tribünde katkı sağladılar.