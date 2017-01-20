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75'inci yaş günü!

20 Ocak 2017 Cuma 06:01
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Yozgat sevdalısı, öğretmenliğinin yanı sıra sporcu kimliği ile tanınan Mehmet Yancıoğlu, ömrünün 25 yılını verdiği Seher Vakti Spor Ekibi'ndeki arkadaşları 75'inci yaş gününü kutladı.

75'inci yaş günü!
Yozgat'ta spor ekibi denilince akla gelen Seher Vakti Spor Ekibi'nin lideri Mehmet Yancıoğlu, 75'inci yaş gününü kutladı. Spor ekibinin çavuşu, gönül insanı Osman İçme'nin bağ evindeki kutlama programı samimi bir ortamda renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşti.

Bir Yozgat sevdalısı olan Mehmet Yancıoğlu, Yozgat'a değil, spora ve dostluklara da önem veren önemli bir şahsiyet. Ömrünün önemli bir kısmını verdiği Seher Vakti Spor Ekibi'nin bu günlere gelmesinde ekip çavuşu Osman İçme'nin desteği ile büyük mücadeleler veren Yancıoğlu, 75'inci yaş gününde yine çok değer verdiği Seher Vakti Spor ekibi ile kutladı.

Bağ evinin otantik ortamında gerçekleşen kutlamada çiğ köfteler yoğruldu, güne özel yiyecekler hazırlandı. Neşe ve müziğin en üst seviyede yaşandığı kutlama programında duygulu anlar yaşayan Mehmet Yancıoğlu, sürpriz kutlama programı için ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Ekibin ak saçlı çavuşu, gönül insanı Osman İçme de ekip lideri Mehmet Yancıoğlu'nun elini öperek doğum günü hediyesini verdi. İçme; "Allah Yancıoğlu Hocamıza hayırlı ve sağlıklı ömürler versin. O bizim için çok kıymetli bir şahsiyet. Birliğimizin, beraberliğimizin çatısı. İnşallah uzun yıllar ekip içerisinde sağlıkla sıhhatle 25 yıl önce çıktığımız yolculuğa devam ederiz" diye konuştu.

Biz de İleri Gazetesi ailesi olarak Mehmet Yancıoğlu hocamızın yeni yaş gününü tebrik ediyor, Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz.

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