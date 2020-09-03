7 Oyuncu ile çalışmalara devam

Hafta sonu yaptırdığı Covit-19 testi sonrasında 7 oyuncusunda Cotiv-19 virüsü saplanan Sorgun Belediyespor da kalan 7 oyuncu ile antrenmanların devam ettiği bildirildi. Antrenmanlara katılan 7 oyuncuya iki kez Covit-19 testinin yapıldığı ikisinde de test sonuçlarının negatif çıkması ile birlikte oyuncuların çalışmalara başladıkları öğrenildi. Fenerbahçe müsabakasına kadar 7 oyuncu ile çalışacak olan sarı siyahlı ekip deplasmanda oynanacak olan bu zorlu müsabakada sahaya da 7 oyuncu ile çıkması bekleniyor.