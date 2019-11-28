67 yıl sonra değişiyor

1952 yılında Yozgatlılara hizmet vermeye başlayan ve zaman zaman çeşitli tadilatlardan geçirilse de parkeler hep yerinde kalan Celal Atik Spor Salonunda 2006 yılında parkelere bakım yapılmıştı. 67 yılın yorgunluğunu üzerinde barındıran ve artık ömrünü tamamen yitiren Rıza Kayaalp Spor Salonu'nun parkelerinin değişimi için geçtiğimiz günlerde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılmıştı. Yasal bekleme süresini tamamlayan yüklenici firma ise önceki gün itibariyle Spor Salonu'nda parkeleri sökmeye başladı. Mayıs ayına kadar tamamlanması beklenen çalışmaların havaların elverişli gitmesi durumunda çalışmalar ara vermeden tüm hızıyla süreceği bildirildi. Salonda parke değişikliği dışında bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak.