Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

5’inci grupta şampiyonluk haftası

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk düğümü yarın oynanacak olan müsabakalar sonunda çözülecek.

5’inci grupta şampiyonluk haftası

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk düğümü yarın oynanacak olan müsabakalar sonunda çözülecek.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
9 Okunma
5’inci grupta şampiyonluk haftası

 Yarın oynanacak olan müsabakalar sonrasında tamamlanacak olan 5’inci grupta Belen Belediyespor ile Azatlıspor ligde düşmeyi garantilerken, şampiyonluk mücadelesi veren üç takımın yarın alacakları sonuçlar neticesinde de lig şampiyonu belli olacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren lider Nevşehirspor deplasmanda Ceyhanspor ile karşı karşıya gelirken, aynı puana sahip Aksaray Belediyespor ise Talasgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan takımlardan Kadirli Belediyespor Kürçülerspor’u konuk ederken, Kilis Belediyeshor ise Arsuz Kraaağaçspor’u konuk edecek. Ligde düşmesi kesinleşen iki takım Belen Belediyespor ile Azatlıspor ise Belen’de karşı karşıya gelecek. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Uzunlu’ya Spor Evi
Uzunlu’ya Spor Evi
Bozokspor İzmir karşısında
Bozokspor İzmir karşısında
İşitme Engelliler Osmaniye’de
İşitme Engelliler Osmaniye’de
Amatör heyecan sürüyor
Amatör heyecan sürüyor
Hentbolda heyecan dorukta
Hentbolda heyecan dorukta
YOZGATSPOR HAZIR
YOZGATSPOR HAZIR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim