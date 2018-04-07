5’inci grupta şampiyonluk haftası

Yarın oynanacak olan müsabakalar sonrasında tamamlanacak olan 5’inci grupta Belen Belediyespor ile Azatlıspor ligde düşmeyi garantilerken, şampiyonluk mücadelesi veren üç takımın yarın alacakları sonuçlar neticesinde de lig şampiyonu belli olacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren lider Nevşehirspor deplasmanda Ceyhanspor ile karşı karşıya gelirken, aynı puana sahip Aksaray Belediyespor ise Talasgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan takımlardan Kadirli Belediyespor Kürçülerspor’u konuk ederken, Kilis Belediyeshor ise Arsuz Kraaağaçspor’u konuk edecek. Ligde düşmesi kesinleşen iki takım Belen Belediyespor ile Azatlıspor ise Belen’de karşı karşıya gelecek.