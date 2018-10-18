210 Kilometre yoldan geliyorlar

210 kilometre uzaklıktan Ankara’dan Yozgat’a gelen kırmızı siyahlı taraftarlar Amasyaspor ile oynanan müsabakada da takımlarını yalnız bırakmayarak 12’inci adam olarak görevlerini yerine getirdiler.
18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’u her müsabakasında destekleyen Ankara tayfa Amasyaspor müsabakasında da takımını yalnız bırakmadı.
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