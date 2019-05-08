2. Kademe programı netleşti

1. kademe müsabakaları sonunda 4 takım TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazandı. 2. Kademede oynanacak 3 müsabakanın galipleri ve 3. Kademede oynanacak 2 müsabakanın galipleri ile birlikte toplam 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanmış olacak. İkinci kademe müsabakalarında Yozgatspor Akşehirspor ile Pazar günü Bolu Atatürk Stadında saat 15.00’da karşı karşıya gelirken, Ağrıspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor Pazar günü saat 15.00’da Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde karşılaşacaklar. Bucak Belediye Oğuzhanspor ile de Belediye Derincespor Kütahya Tavşanlı Ada Stadında Pazar günü saat 15.00’da TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmek için mücadele edecekler.