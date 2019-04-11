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19 Aday il hakemi oldu

YOZGAT’ta Futbol hakemliği için çalışma yapan 42 aday hakemden 19’u il hakemi olma başarısını gösterdi.

19 Aday il hakemi oldu

YOZGAT’ta Futbol hakemliği için çalışma yapan 42 aday hakemden 19’u il hakemi olma başarısını gösterdi.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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19 Aday il hakemi oldu

Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Serhat Alper, uzun süredir İl Hakemi olabilmek için çalışmalarını sürdüren 42 aday hakemden 19’unun il hakemliğine terfi ettiğini söyledi. Diğer aday hakemlerin çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Alper, il hakemliğine terfi eden aday hakemleri tebrik ettiğini sözlerine ekledi. Aday hakemlikten il hakemliğine terfi eden isimler ise şu şekilde, Alperen Kurt, Bilal Yaşar, Birol Özkan, Büşra Çiçek, Enes Şahin, Leyla Ertekin, Kader Mercan, Mehmet Salih Metin, M.Cemil Coşkuner, M.Emre Ertürk, Mercan Erol, Rahime Kantarcıgil, Salih Topay, Seher Kazanç, Sezgin Erciyas, Sinan Talay, Umurkan Buğra Yücel, Veyis Say, Yasin Doğru

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